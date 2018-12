Weer plofkraak, nu op Koningin Wilhelminaplein

Opnieuw een plofkraak in de stad. Dit keer was een pinautomaat aan het Koningin Wilhelminaplein, bij het World Fashion Centre, doelwit.

Dit gebeurde rond 00.30 uur. De daders zijn er op een motorscooter vandoor gegaan. De politie heeft het duo nog niet kunnen aanhouden. Hoeveel er is buitgemaakt is onbekend.

Volgens verschillende berichten die AT5 heeft ontvangen van buurtbewoners was er een flinke explosie hoorbaar. Een buurtbewoner meldt: 'Ik hoorde het gebeuren. De knal was immens hard, en binnen vijf minuten was alles afgezet door de politie.'



De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft onderzoek gedaan om verder explosiegevaar uit te sluiten.