De Verloren Vrijstaat - Kinderen van ADM

Ruim twintig jaar woonde een groep bijzondere en eigenzinnige Amsterdammers op het ADM-terrein in het Westelijk havengebied. Ze bouwden hier een kunstzinnige gemeenschap waar plaats was voor iedereen. Maar dit jaar wacht de ontruiming, en komt er een einde aan ‘het ADM’. Hoe beleven de bewoners de laatste maanden op het terrein? Je ziet het in de vijfdelige documentaireserie De verloren vrijstaat. Vandaag, deel één.

In twintig jaar gebeurt er veel. Heel veel. Het ADM-terrein is geen uitzondering op die regel.



In de voorbije twee decennia trokken talloze feesten, festivals, romances en roerige gebeurtenissen aan de ADM-bewoners voorbij. Bewoners kwamen en gingen. Sommigen bliezen hun laatste adem uit op het ADM-terrein. Sommigen zagen er het levenslicht, of leerden er te leven zoals ze zich écht voelen.

Dit is is het eerste deel van een vijfdelige reeks over het ADM-terrein en zijn bewoners. De vervolgafleveringen zijn vanaf 23 december wekelijks te zien op AT5 en te bekijken via AT5.nl