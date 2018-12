Bij een ongeluk op de Karspeldreef in Zuidoost is vanochtend een auto over de kop geslagen. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, vielen er geen gewonden.

Dit gebeurde rond acht uur. Naast de auto raakte ook een stoplicht zwaar beschadigd.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.