Peter Bosz nieuwe trainer van Bayer Leverkussen

Peter Bosz wordt vanaf 4 januari de nieuwe trainer van Bayer Leverkussen. De voormalig Ajax-trainer heeft tot 2020 een contract getekend bij de Duitse subtopper.

Hiermee volgt Bosz Heiko Herrlich op, die vanochtend door het bestuur van de club ontslagen werd. Leverkussen staat momenteel op de negende plek in de Bundesliga, en leed het afgelopen jaar beduidend meer nederlagen dan in 2017.



Bosz was iets meer dan een jaar werkloos, nadat hij door tegenvallende resultaten ontslagen werd bij Borussia Dortmund. Leverkussen toonde al meermaals interesse in de Nederlander, zowel toen hij trainer was van Ajax als eerder dit jaar.



Naast Ajax was Bosz al trainer van Maccabi Tel Aviv, Vitesse en Heracles Almelo. Met de Amsterdammers won hij weliswaar geen prijs, maar behaalde de club de eerste Europese finale sinds 1996.