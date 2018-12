Sieraden, tassen en parfum: inbrekers halen hele woning overhoop in Nieuw-West

Een woning aan de Sloterweg in Nieuw-West is halverwege september helemaal overhoop gehaald. De inbrekers hebben een flinke buit meegenomen.

De bewoners van de woning waren op het moment van de inbraak niet thuis. Toen ze later thuiskwamen troffen ze binnen een totale chaos aan. De inbrekers werden die avond meerdere keren vastgelegd op bewakingscamera's van de buren van de slachtoffers.

Posten op straat

Op die beelden is te zien hoe het tweetal een aantal maal langs de camera in een steeg loopt. Het lijkt alsof ze alle tijd van de wereld hebben, want ze zijn lange tijd op de camerabeelden te zien. Ook is te zien hoe een van de mannen naar de straat loopt om te posten.

'Het idee dat twee onbekende mannen de nodige tijd door je huis lopen te rommelen en door je persoonlijke spullen lopen te snuffelen, geeft je natuurlijk een heel onveilig gevoel,' vertelt een woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau 020. 'Ze zijn er met een behoorlijke buit vandoor gegaan, gouden en zilveren sieraden, tassen, zelfs tot aan de parfumflesjes aan toe.'

Signalement inbrekers

De eerste inbreker is een man met een normaal postuur, hij draagt donkere kleding, heeft een capuchon en een pet op. De tweede verdachte is een man met een normaal postuur, droeg een donzen jas, heuptasje en ook al zijn kleding is donker.