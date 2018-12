Ajax wint met 3-1 van FC Utrecht in Galgenwaard

Ajax blijft in het spoor van PSV, na de traditioneel moeilijke uitwedstrijd vanmiddag in de Galgenwaard. De Amsterdammers wonnen met 3-1 en verdienden de punten ook.

Het eerste doelpunt kwam van Dolberg, die Ajax na een kwartier op voorsprong schoot na een mooi uitgespeelde aanval. Ajax bleef de hele eerste helft vrij gemakkelijk op de been en ging rusten met 0-1.



In de tweede helft was er ook lange tijd weinig gevaar van Utrecht-zijde. Willem Janssen hield vast, Higler constateerde na consultatie van de VAR een strafschop. Dusan Tadic maakte geen fout: 2-0.

Daarmee leek Ajax één van de meest rimpelloze middag in de Domstad in jaren te beleven, maar vrijwel vanuit het niets scoorde Utrecht dan toch. Venema kon vrij inkoppen en bracht de spanning terug (1-2).



Ajax moest een beetje terug, maar was nog levensgevaarlijk in de tegenstoot. Ziyech miste een dot van een kans toen hij alleen op de keeper afkon. Jensen lag al, maar de middenvelder schoot nog tegen het lichaam van de doelman op. In de laatste minuten kwam Ajax dan toch op de bevrijdende 1-3. De Jong rondde af in de hoek en zette Ajax daarmee op een niet meer te achterhalen voorsprong. Een check bij de VAR door Higler wegens vermeend buitenspel van Dolberg bracht geen verandering meer. Het doelpunt bleef staan en zo kwam Ajax weer op gelijke hoogte met PSV qua doelsaldo.

De Eindhovenaren staan nog wel twee punten voor in de competitie en gaan als winterkampioen de kerstvakantie in. In de tweede seizoenshelft moet blijken of Ajax de goede laatste maanden een vervolg kan geven. Op 20 januari wacht de wedstrijd met Heerenveen.