Dronken en bewapende taxichauffeur aangehouden in parkeergarage

De politie heeft afgelopen nacht een taxichauffeur aangehouden. De man reed onder invloed en zonder geldig rijbewijs. Bij de arrestatie bleek ook nog dat de chauffeur een vuurwapen bij zich droeg.

Rond 5.30 uur vannacht hoorden twee agenten een man schreeuwen in een parkeergarage in de Amstelstraat in het centrum. Vermoedelijk zat de chauffeur midden in een ruzie. Hij bleek onder invloed van alcohol en de twee agenten zagen een wapen in de auto van de man liggen. Ze besloten de man direct aan te houden, maar hij verzette zich. Een van de agenten is daardoor lichtgewond geraakt.

Een huiszoeking in de woning van de 26-jarige man leverde nog een vuurwapen, een voorraad hasj en twee kogelwerende vesten op. Ook werd nog een tweede man gearresteerd.