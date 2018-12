Mazraoui blikt terug op persoonlijk doorbraakjaar: 'Doelpunten vergeet je nooit meer'

Ajax gaat de winter in na een verdiende overwinning op FC Utrecht (1-3). Noussair Mazraoui kijkt terug op een zware wedstrijd en een bewogen eerste seizoenshelft.

'Aan het begin van de wedstrijd denk ik wel dat we echt goed begonnen. Daarna gaan we een beetje weg. Het was niet echt dat we grote kansen tegen kregen, maar dat zij gewoon net niet de eindpass konden geven. Maarja, we verwachten sowieso wel dat Utrecht er vol op zou klappen', kijkt Mazraoui terug.

Winterstop

De back kijkt terug op een, voor hem en Ajax, mooi jaar. 'Het is een zware eerste seizoenshelft geweest. Nu is het tijd om te genieten en te ontspannen en dan ga ik mezelf ready maken voor 2019. Het was mijn doorbraakjaar met veel hoogtepunten. International voor Marokko, goede doelpunten gemaakt die je nooit gaat vergeten in de Champions League.'