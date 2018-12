Twee doden na ongeval A10 bij knooppunt Coenplein; bestuurder auto aangehouden

Op de A10 Noord zijn bij een ongeval zondagmiddag twee doden gevallen. Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan AT5. Het ernstige ongeluk gebeurde bij het knooppunt Coenplein. Bij het ongeval waren een auto en een motor betrokken. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Door het ongeluk werd een deel van de ringweg uren afgesloten. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door de politie op de plek van het ongeluk. Ook de verbindingsweg van de A8 naar de A10 is afgesloten geweest.

Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Er werd ook een traumateam opgeroepen. Verkeer dat richting Landsmeer moet, kan het beste omrijden via de A10 Zuid en A10 Oost. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A10 West en de A10 Zuid.

De politie roept getuigen die beelden of andere informatie hebben op zich te melden. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

