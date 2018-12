Frank de Boer vertrekt naar de Verenigde Staten

Frank de Boer heeft een nieuwe club gevonden. De oud-trainer van Ajax heeft een meerjarig contract getekend bij Atlanta United.

Atlanta United is een opvallende verschijning in de Amerikaanse MLS. De club werd pas vier jaar geleden opgericht, maar draait nu al mee in de top van de competitie. De huidige nummer twee investeert veel in jonge talenten.

De Boer was tussen 2010 en 2015 coach van Ajax. Na het ontslag van Martin Jol in december 2010 leidde hij Ajax, op dat moment nog ver achter koploper Twente, naar het dertigste landskampioenschap. Ajax was op dat moment al zeven jaar geen kampioen geworden, maar werd de drie daaropvolgende jaren ook kampioen. Alleen in 2015 ging het mis. Er werd op de laatste speeldag niet gewonnen van De Graafschap, waardoor PSV er met de titel vandoor ging.

Dat was direct ook het laatste seizoen van Frank de Boer bij Ajax. Hij was nog trainer van Internazionale en Crystal Palace, maar was hier weinig succesvol. Bij Atlanta United tekent de Boer naar verluidt voor vier jaar.