Stijldansvereniging voor senioren in West loopt leeg: 'Groep ouderen sterft uit'

Het 'Open Huis' in West kampt met een steeds legere dansvloer. De dansmiddagen voor senioren worden slecht bezocht.

Eens per maand komen zestigplussers op zondagmiddag samen om te stijldansen in Open Huis. De dansmiddagen in het Bilderdijkpark worden al vijftig jaar georganiseerd, maar staan nu behoorlijk onder druk. Er zijn te weinig dansers, waardoor het steeds moeilijker wordt de middagen te organiseren.

Bij het Open Huis denken ze dat dit vooral komt door de invoering van betaald parkeren. 'Dat heeft een heleboel klanten gekost. Zeg maar gerust de helft', zegt vrijwilligers Leo. 'En ten tweede, de grote groep ouderen sterft langzaam uit. Er is te weinig jonge aanwas.'

Daarom doet het Open Huis een oproep aan 'jonge' zestigplussers, om lekker te komen dansen. 'We zoeken mannen!', zegt een van de danseressen. 'Maar we dansen ook met vrouwen, hoor.'