Welk huis heeft de mooiste kerstverlichting? 'Hier zit twee maanden werk in'

Ook dit jaar ging AT5's De Straten van Amsterdam rond de Kerst weer op zoek naar het huis met de mooiste kerstversiering van de stad. Er zijn dit jaar drie gegadigden. En voor het eerst dit jaar is er een woning buiten Noord in de race.

De professionele jury bestaat uit de winnaars van vorig jaar: Carla en Henk. En het eerste huis wat we samen met de jury bezoeken ligt - hoe toepasselijk - in de Sneeuwbalstraat in Noord. Bewoonster Willy heeft haar woonkamer daar omgebouwd tot een ware kerststad. 'Het is geen dorp meer, maar een stad. Ik vind het zo'n gezellige tijd. En het wordt steeds groter', zegt Willy.

In de Neptunusstraat woont Jhon, wiens huis ook felverlicht is van de kerstverlichting. 'Hier zijn we ook een paar uur mee bezig om het allemaal op te bouwen. Zo rond het raam en hier langs de dakgoot', zegt Jhon.

En voor het eerst in drie jaar dat De Straten de kerstspecial maakt, gaan we stadsdeel Noord uit. En wel naar Bos en Lommer, naar de Van Gentstraat. Daar woont Jani, die ook flink wat werk heeft gemaakt van haar huis. 'Er zit überhaupt tijd in, wel twee maanden. Vanaf 1 oktober ben ik ermee bezig. Ik heb zes tafels gemaakt. Ik zet twee tafels neer, dan bouw ik het op. Dan weer twee tafels en zo bouw ik het op.'

