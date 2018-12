Overval op restaurant in Nieuw-West; getuigen hoorden 'schoten'

De politie is op zoek naar een man die een Chinees restaurant aan de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West heeft overvallen.

Getuigen van de overval zeggen dat ze schoten hebben gehoord. Het is nog onduidelijk of er echt geschoten is of dat het ging om andere geluiden (zoals vuurwerk). Onderzoek leverde nog geen concrete aanwijzingen op.

Er zou niemand gewond zijn geraakt bij de overval. Het is niet bekend of de overvaller iets buit heeft gemaakt.

Er is een Burgernet-melding gedaan. Daarin vraagt de politie uit te kijken naar een man met Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij droeg een zwart gewatteerde jas en een blauwe trainingsbroek. Mensen die de overvaller zien wordt gevraagd 112 te bellen.