Wéér fietser op snelweg: 'Meneer, dat is gevaarlijk!'

Het was vanavond weer eens raak: een wildfietser op de snelweg. Op de A10 bij afslag S103 naar de Haarlemmerweg werd een fietser gespot.

'Meneer, het is gevaarlijk om op de snelweg te rijden! Vindt u het niet erg om dat te doen?', vraagt de bestuurder van de auto in het filmpje. 'Ik heb hem gewaarschuwd, maar hij luistert niet. Hij had oordoppen in', laat de bestuurder weten aan AT5. De man reed rond 23:00 uur op de snelweg.

Het is niet de eerste keer dat er een fietser op de snelweg is gespot. Eerder deze maand zelfs twee in een nacht. Afgelopen zomer werden twee toeristen door hun navigatie door de Piet Heintunnel gestuurd.

