Hugo Borst walgt van supporters Jong Ajax

De supporters van Jong Ajax hebben lelijke dingen gezongen tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta afgelopen vrijdag. Dat schrijft Hugo Borst in zijn column.

Borst is supporter van Sparta en zag zijn clubje met 2-0 verliezen van de Ajax-talenten. De wedstrijd werd ontsierd door dronken en blowende supporters, beschrijft Borst in het AD. 'Ineens zongen ze dat de vriendin van onze spits de hoer van Amsterdam was', meldt Borst.

'Feitelijk was dat onjuist. Zij verdient haar geld met vloggen en deze aantrekkelijke, slimme dame is een Rotterdamse', corrigeert Borst de spreekkoren over aanvaller Lars Veldwijk en zijn vriendin Monica Geuze. Ook 'vlogen de kankers in het rond als confetti op een verjaardag' volgens de columnist. Rotterdam werd de 'kutkankerstad' genoemd met verwijzingen naar de oorlog.

'Als supporters veranderen in hooligans, voel ik wel walging. Ik heb ook de neiging om ze te willen heropvoeden. Desnoods eentje. Stevig aan het oor pakken, meenemen naar mijn kutkankerstad en ze daar koppelen aan een Rotterdammer van 90 die levendig kan vertellen over het bombardement', aldus Borst, die nooit meer een uitwedstijd wil bezoeken. 'Zonde van mijn tijd.'