Pizza vanaf volgend jaar gezonder

Goed nieuws voor wie niet van koken houdt en liever een diepvriespizza in de oven gooit of een kant-en-klaarmaaltijd opentrekt. Deze producten worden komend jaar gezonder.

Fabrikanten en supermarkten hebben daarover afspraken gemaakt. Ook producten als ijs, chips, vleesvervangers en zuiveltoetjes zullen komend jaar minder zout, verzadigd vet en toegevoegde suikers bevatten. Dat meldt het AD.

Het is nog onduidelijk hoeveel minder ongezonde ingrediënten deze producten krijgen. In een eerder akkoord werd bijvoorbeeld vastgelegd dat salades 5 procent minder zout en suiker gaan bevatten. Fabrikanten gaan zelfs 10 procent minder suiker in ketchup stoppen.

De fabrikanten en supermarkten nemen de maatregelen omdat de doelstellingen van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling uit 2014 anders niet gehaald worden. Het idee was indertijd dat consumenten in 2020 nog maar 6 gram zout per dag zou binnenkrijgen, maar die doelstelling is nog lang niet in zicht.