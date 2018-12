Meer subsidie intocht Sinterklaas, minder geld voor Light Festival

Het college heeft ingestemd met de verdeling van ruim 2 miljoen euro aan subsidies voor evenementen in 2019. Opvallend is de verhoging van de subsidie voor de intocht van Sinterklaas.

Waar in 2018 nog 100.000 euro beschikbaar was voor de intocht, stijgt dit budget komend jaar naar 180.000 euro. 'Het comité kan daardoor beter inspelen op de veranderingen rondom het Sinterklaasverhaal', stelt een woordvoerder van de gemeente.

Bovendien organiseert het comité niet alleen de intocht, maar ook bijeenkomsten voor bijvoorbeeld eenzame ouderen en kinderen uit achterstandswijken. 'Om meer zekerheid te bieden en de kwaliteit te waarborgen, krijgt het comité de verhoogde subsidie in elk geval vier jaar lang.'

Daarnaast maakt het college geld vrij voor de nieuwjaarsduik bij Sloterplas. Dit jaar was dat nog de verantwoordelijkheid van het stadsdeel, maar Nieuw-West gaat hier in 2019 op bezuinigen. Daarom neemt de gemeente een deel van de financiëring op zich.

Minder geld voor Kwaku

Voor onder meer het Amsterdam Light Festival en Kwaku is juist minder subsidie beschikbaar gesteld. In het geval van het Light Festival gaat het zelfs om een halvering, van 70.000 naar 35.000 euro. 'Deze evenementen zijn commerciëler geworden en hebben dus minder subsidie nodig', vertelt de woordvoerder.

Het geld gaat nu naar nieuwe initiatieven, in de hoop dat deze daardoor uitgroeien tot vergelijkbare evenementen. Het Huiskamerfestival krijgt bijvoorbeeld 15.000 euro subsidie.

Ook kleinschalige, lokale evenementen worden gestimuleerd. Daarvoor heeft het college een budget vrijgemaakt van 100.000 euro. Stadsdelen kunnen hiervoor aanvragen indienen bij het evenementenfonds.

'Amsterdam bruist'

Speciale aandacht is er voor twee vieringen die in 2019 worden georganiseerd. Zo is er voor 100 jaar Openbare Bibliotheek Amsterdam 43.000 euro beschikbaar gesteld.

Bovendien wordt aan het Rembrandtjaar het specifieke bedrag 132.123,75 euro besteed. 'Amsterdam bruist door dit soort evenementen', verklaart wethouder Udo Kock (Economische Zaken).