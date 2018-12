Straatrover met pistool dwingt slachtoffer te pinnen

De politie heeft een verdachte aangehouden voor een heftige straatroof op het Bijlmerplein afgelopen weekend.

Het slachtoffer werd in de nacht van zaterdag op zondag overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de man zijn telefoon afgeven en bij een geldautomaat een bedrag opnemen voor de dief. Het slachtoffer werd meerdere keren op zijn hoofd geslagen, meldt de politie.

Dankzij een snelle melding was de politie vlug ter plaatse. Op basis van de het signalement dat het slachtoffer gaf, werd even verderop een 22-jarige man aangehouden. Die bleek in het bezit van een vuurwapen én de telefoon van het slachtoffer.

De verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.