6000 euro voor één uurtje parkeren in Bos en Lommer? 'Holy shit'

Parkeren in de stad is niet goedkoop. Maar toen Vincent Everts de parkeergarage van het Bos en Lommerplein wilde verlaten schrok hij toch. Hij moest maar liefst 6.058 euro aftikken.

Everts maakte een filmpje van de bizarre rekeningen en zette het op Twitter. Daarin zegt de bekende trendwatcher dat hij zijn Tesla een uurtje in de parkeergarage had staan om even boodschappen te doen. Toen hij bij terugkomst af wilde rekenen, kwam het wel erg hoge bedrag tevoorschijn. 'Het was wel even een holy shit-momentje.'

Inmiddels is het mysterie opgelost. De fout lag bij Everts zelf. 'Ik parkeerde hier eerder in oktober en dat kaartje heb ik in de automaat gestopt.' Everts weet niet meer hoe hij twee maanden geleden de garage verliet. 'Misschien was ik wel achter een andere auto gereden.'

Uiteindelijk liep het met een sisser af en werd er geen 6000 euro van zijn rekening afgeschreven. 'Niet veel later vond ik het goede kaartje', zegt Everts. 'Uiteindelijk hoefde ik maar ongeveer 1 euro te betalen.'

Bizar bij qpark amsterdam na 1/2 uur boodschappen doen bjj @alberthein €6050 parkeerkosten pic.twitter.com/eGkggU3RBn — Vincent Everts (@vincente) 23 december 2018