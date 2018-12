Stroom aan klachten over festival in A'DAM Toren: '2,5 uur in de rij'

Het had een mooi feestje moeten worden in de A'DAM Toren afgelopen zaterdagnacht. Het A'DAM+Eve-festival, met op meerdere etages een podium, viel voor veel bezoekers echter tegen. Meer dan zestig bezoekers klagen op Facebook. Ze spreken van een slechte organisatie.

Bezoekers van het festival, die 37 euro voor een kaartje hadden betaald, moesten erg lang in een 'matig gestructureerde rij'. Zo valt te lezen op de Facebook-pagina. Deze editie zouden er zo'n 2500 bezoekers op het feest zijn geweest, terwijl in de vorige keren slechts 1700 man naar binnen konden.

'De rij voor de ingang was gevaarlijk, mensen werden verdrukt', zo schrijft iemand. 'Wij zijn uiteindelijk niet eens binnengekomen en zo schofterig behandeld dat we het hebben opgegeven na maar liefst 2,5 uur', meldt een bezoeker.

Een ander uit zijn verbazing over de veiligheid van de situatie op Facebook: 'Ongelooflijk hoe hier geblunderd is inzake, veiligheid, crowd control en nog 10 aspecten. Ik hoop dat de Brandweer Amsterdam-Amstelland en Politie Amsterdam meelezen want dit had echt heel slecht af kunnen lopen'.

Kluisjes waren buiten

Eenmaal binnen ontdekten bezoekers dat de kluisjes voor het festival juist weer buiten te vinden waren. Zonder jas konden zij vervolgens aan de andere kant van het gebouw eindelijk het festival betreden. In de A'DAM Toren was het vervolgens niet altijd even makkelijk van de ene naar de andere etage te komen. Binnen was het erg druk en de trappen waren na de tweede etage afgesloten. Hierdoor waren de bezoekers aangewezen op een beperkt aantal liften.

Niet alles was slecht, geeft een van de bezoekers aan. 'Pluim voor een paar "beveiligers" die na een hele avond ellende voor de deur nog steeds vriendelijk bleven.'

Excuses

'Onze excuses voor de vertraging en de drukte bij het binnenkomen' zo schrijft de organisatie over de lange wachtrij. 'De routing bleek onhandig opgezet en we trekken hier zeker onze lering uit. Doordat de stromen vastliepen konden we het probleem niet sneller verhelpen.' Op de andere klachten is nog niet gereageerd. Ook op vragen van AT5 is nog geen reactie gekomen.