Geen witte kerst: 70 kilo coke onderschept in haven

De douane heeft een schip waarin 70 kilo cocaïne gesmokkeld werd onderschept in de haven.

De vondst werd al op 16 december gedaan. Het schip was geladen met graan en kwam uit Brazilië aan in de Amsterdamse haven. De coke zat verstopt in tassen die in het ruim van het schip lagen.

De straatwaarde van de drugs is volgens de Fiod bijna 2 miljoen euro. De cocaïne is in beslag genomen en vernietigd.

De autoriteiten doen onderzoek naar de smokkelpraktijken. Er is nog niemand aangehouden.