Overvaller restaurant Slotermeer richtte vuurwapen op slachtoffer

De man die gisteren een overval pleegde bij een Chinees restaurant in Slotermeer had een vuurwapen. Daarmee bedreigde hij medewerkers van het restaurant. Toch betwijfelt de politie of er echt geschoten is.

Even voor half elf 's avonds liep een medewerkster van het restaurant aan de Burgemeester Vening Meineszlaan de zaak uit. Daar werd zij aangesproken door een man. Ze vertrouwde het niet en stapte met een collega in een Canta waarmee zij naar huis zouden gaan.

De verdachte man liep vervolgens op de Canta af en richtte zijn vuurwapen op de ruit van het wagentje. De inzittenden sloegen op de vlucht en wisten ongedeerd te blijven. Na de overvalpoging vertelden getuigen dat zij schoten hadden gehoord, maar het slachtoffer heeft die zelf niet waargenomen.

De politie vermoedt dat getuigen mogelijk een ander soort knal hebben gehoord. De verdachte heeft mischien hard op de Canta geslagen. Er zijn in ieder geval geen sporen gevonden die wijzen op een afgevuurd wapen. De dader is gevlucht en nog spoorloos. Hij heeft niets buit kunnen maken.