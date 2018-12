Ajax twee keer in vier dagen thuis tegen sc Heerenveen

Misschien kunnen ze in Friesland beter een hotelletje boeken, want sc Heerenveen wordt volgende maand maar liefst twee keer in vier dagen tijd verwacht in de Johan Cruijff Arena.

Op 20 januari speelt Ajax thuis een competitiewedstrijd tegen de Friezen. Vier nachtjes later moet 't Fean opnieuw de polder doorkruizen. Want op 24 januari staat precies dezelfde ontmoeting op het programma, maar dan in de KNVB Beker.

In Friesland zijn er nogal wat frustraties over dat tweede duel. Het is namelijk het negende bekerduel op rij dat sc Heerenveen uit moet spelen. Dat betekent dat er vooraf geen volkslied gezongen kan worden en de club bij verlenging en strafschoppen het met minder steun moet doen dan de tegenstander. Opvallend genoeg heeft Heerenveen in de competitie dit seizoen juist meer uit- dan thuiswedstrijden gewonnen.

Na de dubbele thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen staat voor Ajax op 27 januari een uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma.