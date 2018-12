Amsterdam in 2018: 'Halsema gaat groeien, maar ze moet een andere toon vinden'

AT5 werpt deze week vanuit het Moco Museum een blik op het afgelopen jaar. Hoe beleefde Amsterdammers 2018? Wat was het belangrijkste nieuws? En hoe is de stad het afgelopen jaar veranderd?

In aflevering 1 schuiven betrokken burger Menno Köhler en politiek-watcher Martijn de Greve aan.



GroenLinks en Halsema

Voor de Greve stond het jaar uiteraard in het teken van de verkiezingen, waarbij GroenLinks een historische overwinning boekte. Maar ook de komst van burgemeester Femke Halsema was een belangrijk hoofdstuk. 'Historisch, een vrouw en ook nog eens géén PvdA'er', aldus De Greve. Een moment waarop Halsema zich kan bewijzen heeft De Greve nog niet gezien. Maar het valt hem op dat Halsema's woordgebruik haar al een aantal keer in de problemen heeft gebracht. 'Ze gaat groeien, maar ze moet een andere toon vinden.'



Stadionplein of Johan Cruijffplein?

Voor Köhler stond dit jaar in het tegen van de naamswijziging van het Stadionplein in Johan Cruijffplein. Een naamswijziging die, dankzij een mede door Köhler opgezette actie, uiteindelijk niet doorging.



Een actie die Köhler overigens niet door iedereen in dank werd afgenomen. 'Er spugen nog steeds wel eens naar me, of ze roepen dingen', vertelt hij. 'En dit debacle heeft de stad minimaal 3.5 miljoen gekost. (...) De bordjes met Johan Cruijffplein zijn allemaal vernietigd.'

Amsterdam in 2018

