Fietser gewond na aanrijding met tram

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een tram. De fietser is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde even voor vijf uur op de hoek van de Sarphatistraat en het Weesperplein. Door de aanrijding rijden de tramlijnen 1, 7 en 19 om.