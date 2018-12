Man doet net alsof hij vrouw voor trein wil gooien, ProRail is woest

Een walgelijke grap noemt ProRail het. Op station Duivendrecht deed een man net alsof hij een vrouw voor de trein wilde gooien. De machinist in de trein naar Utrecht schrok zich kapot. Hij had zelfs trauma-opvang nodig.

Het treinverkeer lag vanavond door het incident korte tijd stil. ProRail heeft er geen goed woord voor over. 'Stoeien op een perron is een slecht idee. Misschien is er geen opzet, maar de machinist begint zo op een slechte manier aan de kerstdagen', zegt een woordvoerder.

De trein stond korte tijd op Duivendrecht stil, maar ging na een ruim half uur weer verder met een andere machinist. Het is niet bekend of de man en vrouw zijn aangesproken of mogelijk zijn bekeurd.

Rotterdam-Schiphol> Ook hier een defecte ICD trein gestrand met reizigers aan boord> ProRail Incidentenbestrijding is onderweg voor evacuatie van de reizigers> Beperkt treinverkeer #HSL — Treinverkeersleiding ProRail (@ProRail_VL) 22 december 2018