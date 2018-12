Brand bij snackbar Febo in Osdorp

In de Febo aan de Tussen Meer in Osdorp is brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij en er waren ook vlammen uit het dak te zien.

De brand brak even na 18.00 uur uit. Volgens de brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan in de afzuiging. Volgens de brandweer zijn geen slachtoffers gevallen en is de winkel leeg.