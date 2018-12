Kale & Kokkie positief na eerste seizoenshelft: 'Maar tegen Roda dacht ik, doe dat nou niet'

Wat rare keuzes in de bekerwedstrijd tegen Roda JC, maar tegen Utrecht maakte Ajax het weer helemaal goed. Kale & Kokkie maken de balans op na het eerste half jaar van het seizoen. En die is best wel positief, op wat kritische moment na.

Want dat het afgelopen week niet helemaal lekker liep, was wel duidelijk. Ja, Ajax versloeg Roda JC in de bekerwedstrijd afgelopen week ternauwernood door de strafschoppenserie te winnen. 'Ik dacht nog: doe dat nou niet', zegt Kokkie over de opstelling. 'Hou de basis ongeveer hetzelfde en begin met twee wisselspelers. Dan kan je de rest wisselen als je met 4-0 voorstaat.'

Ander gezicht

Maar tegen Utrecht zagen ze weer een ander Ajax. Dat komt vooral door trainer Ten Hag, vinden ze. 'Toen hij kwam als trainer, werd er nog geroepen of het tactische meesterbrein dat hij zou zijn', zegt Kale. Dat zag je volgens hem in Utrecht terug. 'Hoe Ajax dan staat en Utrecht van het kastje naar de muur stuurt. Ze kregen geen poot aan de grond. Dat was voorgaande jaren weleens anders.'

Hoe het de rest van het seizoen zal gaan? Dat weten Kale & Kokkie niet. Wel denken ze: het gemiddelde van drie wedstrijden per week, zal Ajax niet opbreken. Verdediger Joël Veltkamp is het daarmee eens: 'Als je in de flow komt en blijft winnen, is dat wel lekker. Dan maakt het echt geen reet uit als je drie dagen later weer speelt.'