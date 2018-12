Man roept straat zonder overleg uit tot vuurwerkvrije zone: 'Dit is niet de bedoeling'

Had hij schoon genoeg van vuurwerk? Dacht hij dat hij in zijn recht stond? Een buurtbewoner aan de Mechelensingel in Nieuw-West heeft zijn eigen straat zelf uitgeroepen tot vuurwerkvrije zone. Zonder overleg met de buurt, en daar zijn velen niet blij mee.

Bij de gemeente kun je dit jaar doe-het-zelfpakketten aanvragen waarbij bewoners buurten kunnen verklaren tot vuurwerkvrije zone door bordjes op te hangen. Maar het is wel de bedoeling dat je dat in overleg met de buurt doet. En dat had de bewoner nagelaten, terwijl hij wel de bordjes ophing.

Lees ook: Doe-het-zelfpakket vuurwerkvrije zone, mét bedankbrief van burgemeester

Op Facebook waren de reacties bepaald niet mild. Iemand vroeg zich hardop af hoeveel strijkers je nodig hebt om een bord op te blazen. Een ander wilde juist in de straat vuurwerk gaan afsteken.

Niet nodig

Volgens een buurvrouw zijn de maatregelen die de man neemt helemaal niet nodig. "Als hij had rondgevraagd, had hij geweten dat er bijna niemand thuis zal zijn deze jaarwisseling. Dus er zou überhaupt maar weinig vuurwerk zijn." Ze heeft de man erop aangesproken. "Ik heb gezegd dat dit zo niet de bedoeling is. Maar hij laat de bordjes toch hangen.

De man in kwestie was zelf niet bereikbaar voor commentaar.