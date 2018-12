Woningbrand door blussen pannetje met vet

In de keuken van een woning aan de Pretoriusstraat in Oost is vanavond brand uitgebroken toen een bewoner een vlam in de pan wilde blussen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn twee personen naar het ziekenhuis vervoerd.

De brand was al uit toen de brandweer arriveerde. Volgens de brandweer is de schade aan de woning aanzienlijk, maar is de woning niet onbewoonbaar. Wel zal er goed geventileerd moeten worden, aldus een woordvoerder.