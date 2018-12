Hoofdofficier ziet niets in plannen xtc te normaliseren: 'Het is ronduit smerig'

Soepeler omgaan met xtc? Niet als het aan de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Nicole Zandee ligt. 'Persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Ik vind het troep.'

Dat zegt de topvrouw van het Amsterdamse parket in een interview met AT5.

Xtc verstrekken in smartshops

De roep om ontspannender om te gaan met xtc wordt luider. GroenLinks in de Tweede Kamer pleitte vorige week zelfs om de productie van de harddrug onder regie van de overheid te laten vallen. En in Amsterdam wil coalitiepartij D66 kijken naar een proef met het verstrekken van xtc in smartshops.

'Geen voorstander'

Maar de hoofdofficier van justitie benadrukt dat xtc nog altijd een harddrug is: 'Ik zou niet willen betogen dat we het moeten normaliseren of er ontspannen mee om moeten gaan. Het staat nog steeds op lijst 1 van de Opiumwet, dus het is gewoon een harddrug. Ik vind het geen goed idee', zegt ze op de vraag of ze vindt dat er soepeler met xtc zou moeten worden omgegaan.

'Ronduit smerig'

'Ik zou mensen niet aanraden om xtc te gebruiken. Als je kijkt: een pilletje dat wordt gemaakt in een laboratorium; dat is geen laboratorium met witte jassen. Dat is ronduit smerig. Er komen ook nog steeds jongeren te overlijden door het gebruik van xtc. En je ziet aan de andere kant dat heel veel mensen het gebruiken als partydrug', aldus Zandee.

'Wet handhaven'

Op een proef met de verstrekking van xtc in smartshops, waar D66 aan wil, slaat de magistraat niet direct aan. 'Dat betekent niet automatisch dat ik instem met die plannen. En die plannen zijn ook nog niet met mij besproken, dus dat is prematuur. We gaan zien wat er voor plannen komen en dan gaan we dat ook gewoon bespreken in de driehoek. Dan ga ik ook als Openbaar Ministerie mijn kijk op dat plan bespreken met de politie en de burgemeester. En dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en kijken we of meegaan of niet in zo'n experiment', aldus de hoofdofficier.

OM pleit voor bewustwordingscampagne

Toch ziet Zandee in dat de vraag naar bijvoorbeeld xtc niet afneemt. 'Als je kijkt hoeveel cocaïneresten er in het rioolwater worden aangetroffen en als je de verhalen hoort dat op scholen kinderen op maandagochtend nog zitten na te dreunen van het drugsgebruik in het weekend, dan heb je toch wel een taak om die jongeren te wijzen op het gebruk van die drugs.'

De hoofdofficier stelt dat die verantwoordelijkheid niet bij het Openbaar Ministerie ligt. 'Dat is een maatschappelijke vraag en een vraag waarbij anderen - en met name de zorg - naar moet kijken om een campagne te beginnen om te wijzen op de gezondheidsgevaren van het gebruik van drugs. Net zoals dat is gebeurd met roken en alcohol. Want we zien nu eenmaal een soort normalisering van het drugsgebruik', aldus Zandee.

