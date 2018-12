'Politie gestopt met onderzoek naar gewelddadige overval kapperszaak IJburg'

De politie is gestopt met het onderzoek naar de gewelddadige overval op een kapperszaak op IJburg. Dat zegt het slachtoffer van de overval in een interview met Het Parool.

De beslissing zou een paar weken geleden zijn medegedeeld aan Senny Meinders, de eigenaresse van de kapperszaak. Volgens Het Parool is Meinders teleurgesteld in de politie. 'De zaak is niet in Opsporing Verzocht geweest, terwijl de derde dader die de vluchtscooter bestuurde geen gezichtsbedekking had. Voor mij als slachtoffer is dat onbegrijpelijk. De agent die mij belde dat de zaak werd afgesloten, was niet eens bij het onderzoek betrokken. Op vragen had hij geen antwoord', zegt ze tegen de krant.

Mishandeld en bedreigd

Het ging om een uiterst gewelddadige overval. Meinders werd door de drie overvallers mishandeld en bedreigd met een automatisch vuurwapen. Ze werd aan haar haren door de zaak gesleurd, geschopt en met het wapen op haar hoofd geslagen.

'Ze riepen, iedereen op de grond', vertelt een medewerkster van de kapsalon in juni tegen AT5. 'Op de bank zat onze stagiaire, daarnaast een klein kind van een klant die op dat moment door mij geholpen werd.'

Zelf achter daders aan

De drie daders gingen er op een scooter vandoor. In een poging de overvallers zelf op te sporen reed ze 's avonds door de wijk en vroeg ze hangjongeren of ze iets wisten. 'Ze dachten waarschijnlijk dat ik gek was, maar ik wilde gewoon weten wie het heeft gedaan. De daders weten wel wie ik ben, maar ik niet wie zij zijn', zegt Meinders tegen Het Parool.

'Geen verdachten in beeld'

In een reactie aan de krant laat de politie weten dat er de afgelopen maanden 'grondig en uitgebreid onderzoek' is verricht. Er is onderzoek gedaan naar alle informatie, sporen en aanknopingspunten. 'Helaas heeft dat geen verdachten in beeld gebracht. Omdat er geen nieuwe aanknopingspunten zijn om nader te onderzoeken is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek voorlopig af te sluiten', laat een woordvoerder weten.