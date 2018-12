Drie tips na dodelijke aanrijding op A10 bij Coenplein

De politie heeft na een getuigenoproep drie tips ontvangen over het dodelijke verkeersongeluk op de A10 Noord afgelopen zondag. De verdachte die na het ongeluk werd opgepakt zit nog steeds vast.

Zondagmiddag kwamen een 34-jarige vrouw uit Amsterdam en een 44-jarige man uit Wormerveer om het leven. Ze zaten samen op een motor. Bij het ongeluk was ook een 52-jarige automobilist uit Krommenie betrokken. De man werd kort na het ongeluk aangehouden en zit nog vast. Mogelijk ging er een ruzie vooraf aan de aanrijding.

De tips die de politie binnenkreeg worden nog onderzocht op bruikbaarheid. Tips blijven welkom. 'Om feiten en omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk te kunnen reconstrueren, is het voor de recherche van groot belang om te spreken met meer getuigen die mogelijk iets hebben meegekregen van de momenten voor het ongeluk', liet de politie gisteren weten.

De politie richt zich op verkeersdeelnemers die tussen 16.25 uur en 16.45 uur op de A8 vanaf Krommenie richting de A10 Noord/Coenplein reden. Mensen die tips of video materiaal hebben - bijvoorbeeld van een dashcam - worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.