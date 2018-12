Kerstdiners net op tijd gered: stroomstoring Amstelveenseweg verholpen

Aan een deel van de Amstelveenseweg hadden bewoners een urenlang last van een stroomstoring. De storing begon in de Kerstnacht en hield een deel van Eerste Kerstdag aan. Rond 14.30 uur kregen de meeste huizen weer stroom.

De storing ontstond afgelopen nacht rond 2.30 uur. Een paar uur later was de storing tijdelijk verholpen, maar rond 8.00 uur kreeg Liander opnieuw meldingen dat de stroom was uitgevallen. Tegen 14.30 uur slaagden monteurs van Liander erin de stroomkabel te herstellen. Kort daarna sprongen de kerstlampjes weer aan in de getroffen huizen.

'Houd koelkast dicht'

'Erg vervelend, helemaal nu met kerst', gaf een woordvoerder van Liander eerder toe. De netbeheerder was met een monteur aan het werk om de kabel te repareren. Gedupeerden werden geadviseerd om de koelkast dicht te houden. De kersthapjes konden zo tot 12 uur lang gekoeld blijven.

Thuisbezorgd

Een omwonende hield het herstel scherp in de gaten. Ook hij was getroffen door de stroomstoring. 'Je hebt lekkere dingen in huis gehaald, lekker aangekleed. Eerder vanmiddag had ik een borreltje en en toastje genomen, maar nu zit ik nog steeds in de kou. Dus het is extra vervelend', reageerde de man die de reparatie afwachtte.

Een andere man kwam haar dochter bezoeken, bij haar is het thuis donker. 'Alles staat klaar en staat nu in de koelkast, maar die werkt ook niet', reageert hij in aanloop naar het feestmaal. De man wist wel alternatieven te vinden, mocht dat nodig zijn: 'Lukt het verder niet, dan is er best nog best wel iets te krijgen in Amsterdam.'

Weer een andere gedupeerde buurvrouw maakte zich meer zorgen. 'Ik denk dat het maar Thuisbezorgd wordt, dan gaan we dat maar doen vandaag,' liet ze weten.

Zo'n 126 aansluitingen tussen de Stadionweg en het Haarlemmermeerstation zaten urenlang zonder stroom.