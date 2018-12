Amsterdam in 2018: 'Omgang met MC Slotervaart-patiënten was misdadig'

AT5 werpt deze week vanuit het Moco Museum een blik op het afgelopen jaar. Hoe beleefde Amsterdammers 2018? Wat was het belangrijkste nieuws? En hoe is de stad het afgelopen jaar veranderd?

In aflevering 2 zijn Marcel Soesan, internist bij het onlangs failliet verklaarde MC Slotervaart, en Michiel Sommeijer te gast. Sommeijer ontwierp het nieuwe ov-netwerk in de stad. Een netwerk dat in 2018, met de komst van de Noord/Zuidlijn, drastisch op de schop ging.



Sommeijer blikt terug op het Amsterdamse ov-jaar. Voor het eerst in honderd jaar ging het complete vervoersnetwerk op de schop met de Noord/Zuidlijn als nieuwe ruggengraat voor het openbaar vervoer in de stad. 'We zijn begonnen met het uittekenen van honderd verschillende scenario's. Die allemaal kunnen. (...) Lastig genoeg, want in Amsterdam wil iedereen echt álle kanten op.'



'Misdadig'

Voor Soesan was het een allesbehalve feestelijk jaar. 'Ik kan me het faillissement als het ware in slow-motion herinneren', vertelt Soesan over 25 oktober van dit jaar. Op die dag werd bekend dat het MC Slotervaart definitief failliet werd verklaard. 'Het is misdadig hoe er met patiënten is omgegaan. We hadden honderd, honderdtwintig doodzieke mensen liggen die met twintig uur het ziekenhuis uit moesten.'

