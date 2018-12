Flinke wateroverlast in Meerwaldtplantsoen ondanks renovatie

Het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer staat blank, ondanks een grote renovatie die dit tegen moest gaan. Volgens de omwonenden hebben de werkzaamheden in het parkje het alleen maar erger gemaakt.

In het voorjaar en de zomer werd het plantsoen onder handen genomen. Daarvoor trok de gemeente 1,3 miljoen euro uit. Het parkje is sinds deze week weer opengesteld, maar het water blijft nog steeds liggen. Buurtbewoners zijn bang dat de investering voor niets is geweest.

Erger dan vorig jaar

Marijke Kohinor woont er vlakbij. Zij ziet dat het nu erger is dan vorig jaar. 'Op plekken waar bijna geen overlast was, staat nu ook erg veel water.' Zo staan grasveldjes, wandelpaden en de speeltuin in het plantsoen blank.

Ook andere buurtbewoners zijn niet blij met de teruggekeerde wateroverlast. 'Mensen hebben er last van. Er ontstaan schimmelwoningen omdat het de huizen binnentrekt', zegt één van hen. Een andere omwonende vindt de waterplassen verschrikkelijk: 'Het is nog nooit zo erg geweest als het nu is. Het heeft kapitalen gekost en het is alleen maar erger geworden.'

Verkeerde beslissingen?

Kohinor denkt dat de gemeente verkeerde beslissingen nam. 'Er zijn 232 bomen gekapt, er zijn meer verharde paden aangelegd, zulke zaken bevorderen wateroverlast', legt Kohinor uit, 'en de grondwerkzaamheden zijn zo drastisch dat de hele bodem verstoord is.'

Schaatsen

De gemeente zegt dat nieuwe afvoerputten niet het gewenste resultaat blijken te hebben. Daarnaast is de renovatie nog niet helemaal afgerond. Er wordt gezocht naar een oplossing, maar Kohinor denkt niet dat die er snel komt. 'Ik ben bang dat het water dat hier staat, de hele winter zo zal blijven. Als het regent bijvoorbeeld mag er niet aan gewerkt worden. We kunnen hier gaan schaatsen als het een beetje vriest denk ik eerder', aldus de buurtbewoonster.