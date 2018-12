Speciale mis met jongeren in Ghanese Baptist Church in Zuidoost

Hoewel de meeste kerken in het land in hoog tempo leeglopen is daar bij de Ghanese Babtist Church in Zuidoost totaal geen sprake van. Door de jeugd er vroeg bij te betrekken zorgen ze dat het woord van God vertelt blijft worden. Vanmiddag was er een speciale kerst mis.

Wat ik merk is dat we hier heel veel jongeren in de kerk hebben. In andere kerken zie ik heel veel ouderen', vertelt Doris Nyavor vasn de Ghanese Baptist Church. 'Die zijn langzaam aan het sterven. Er komen geen jongeren.'

Volgens dominee John Serebour hebben jongeren bij hen een plaats in de kerk. 'In vergelijking met andere kerken, zij zingen liederen, dat maakt het misschien een beetje saai voor de jeugd. Als je bij ons in de kerk kijkt, zie je veel jeugd. Die willen wij enthousiast maken voor God. De kerk is een vrolijkere plek dan de wereld. Dat proberen we mee te geven.'

De kerk heeft onder andere jeugdprogramma's om de jeugd te betrekken. 'Aanstaande zaterdag heeft de jeugd een eigen vergadering en die plannen wat ze willen doen. Voor het hele jaar. Ze hebben muzikale concerten en ze leren instrumenten te bespelen. Een computercursus hebben ze ook. We hebben heel veel voor de kinderen', aldus Nyavor.