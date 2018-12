Marc de Hond zegt theatertournee af wegens kanker

Cabaretier en rolstoelsporter Marc de Hond stelt zijn tournee van zijn theatershow uit. Bij De Hond is een kwaadaardige tumor in zijn blaas geconstateerd waaraan hij zo snel mogelijk moet worden behandeld.

Dat zegt hij in een filmpje op sociale media.

'Het ene moment kon ik mij nog hartstikke druk maken om de kaartverkoop van mijn theatervoorstelling in Diemen, op het andere moment doet dat totaal niet meer ter zake', aldus De Hond in de video.

De Hond is afgelopen week aan zijn blaas geopereerd waarbij een kwaadaardige tumor is gevonden. 'Er waren de laatste tijd wel aanwijzingen dat het niet lekker ging met mijn blaas, ik had veel blaasontsteking. Maar blaaskanker komt wel heel koud op ons dak vallen.'

De komende maanden moet De Hond chemotherapie ondergaan, waarna zijn blaas in zijn geheel wordt verwijderd. 'Je moet het in het leven doen met de kaarten die je gedeeld worden.' Voor het komende half jaar zet hij al zijn werk opzij om zich volledig te richten op zijn behandeling.

De Honds management gaat de theaters verzoeken om zijn show te verzetten naar volgend seizoen. Hij hoopt dat de theaters daaraan mee willen werken.