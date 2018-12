OM: belediging via social media is maatschappelijk probleem

Haatcomments en beledigingen op basis van uiterlijk, geloofsovertuiging of bijvoorbeeld seksuele voorkeur via social media zijn volgens het Openbaar Ministerie een maatschappelijk probleem. 'Zullen we gewoon eens beginnen met de fatsoensnormen weer in acht te nemen en gewoon normaal doen tegen elkaar?'

Dat zegt Nicole Zandee, hoofdofficier van justitie in Amsterdam in een interview met AT5, dat vanavond wordt uitgezonden.

Aangiftes met paar duizend reacties

Zandee erkent het gemak en de frequentie waarmee mensen bepaalde reacties op social media plaatsen. 'Als mensen aangifte doen dan zie je ook dat het soms gelijk gaat over wel een paar duizend uitingen die beledigend zijn', aldus de baas van het Amsterdamse parket.

Eind vorige maand deed bijvoorbeeld columniste en opiniemaker Clarice Gargard aangifte nadat zij een stortvloed aan bedreigingen, racistische en beledigende comments over zich heen kreeg toen ze een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet live streamde op Facebook.

Kijk hier wat de hoofdofficier zegt over beledigingen via social media.

De overvloed aan beledigende comments betitelt de hoofdofficier als een maatschappelijk probleem. 'Ik denk ook dat het steeds gemakkelijker wordt. Ik denk niet dat mensen elkaar vroeger een brief gingen schrijven waarin ze allerlei beledigingen uiten.'

Stijging

Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie zit in Amsterdam en volgens de hoofdofficier komen daar steeds meer vragen binnen over dit onderwerp. 'We zien dat de vraag toeneemt van collega's om adviezen te geven op dat gebied.'

Maar volgens Zandee is een aangifte niet direct een uitgemaakte zaak. 'Het opsporingsonderzoek is ingewikkeld. Soms ervaart iemand het als een enorme belediging en als we dan naar het strafrecht en de context kijken, dan is het nog hartstikke moeilijk om een succesvolle vervolging in te zetten.'

'Doe aangifte'

Toch moedigt de hoofdofficier van justitie mensen aan vooral aangifte te blijven doen. 'Ik vind het maatschappelijk relevant dat wij laten zien dat mensen de grens overgaan. We doen er alles aan, maar dat wil nog niet zeggen dat het direct strafrechtelijk succesvol zal worden', besluit Zandee.

Bekijk hieronder het volledige interview met de Amsterdamse hoofdofficier. We blikken terug op 2018 en gaan in op onder andere de aanslagen op De Telegraaf en Panorama, de bedreiging van misdaadjournalisten, de liquidatie van de broer van de kroongetuige en de aanslag op het Centraal Station.