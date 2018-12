Rookmelder wekt bewoners in woning Noord voor brandende magnetron

In een woning aan de Nageljongenstraat in Noord is vanmorgen rond 6:30 uur brand ontstaan. De bewoners werden gewekt door de rookmelder die afging.

Dat meldt de brandweer. De brand bleek te zijn ontstaan in de magnetron. Twee bewoners ademden te veel rook in en moesten worden nagekeken door personeel van de ambulance.

Over de oorzaak van de brand en hoe groot de schade aan de woning is, is nog niks bekend. Er wordt onderzoek gedaan.