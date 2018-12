Drenkeling De Ruijterkade in kritieke toestand: politie zoekt identiteit

Duikers van de brandweer hebben vanmorgen in alle vroegte een drenkeling uit het water aan de De Ruijterkade gehaald. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis in kritieke toestand. De politie zoekt zijn identiteit.

De hulpdiensten werden rond 6:45 uur gealarmeerd omdat er mogelijk een man in het water van het IJ aan de noordzijde van het Centraal Station zou zijn terechtgekomen. Meerdere ambulances, een traumateam, de politie en brandweer kwamen ter plaatse.

Duikers van de brandweer wisten de man snel te vinden en uit het water te halen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Wie de man is, weet de politie nog niet. Agenten proberen dan ook zijn identiteit te achterhalen. Het gaat om een Aziatische man van 1.70m lang. Hij droeg vanmorgen een zwarte spijkerbroek, zwarte trui en Dr. Martens schoenen (zwart/geel stiksel, maat 42). Verder had hij een zwart armbandje en bruine kralenketting om.