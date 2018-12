Noord/Zuidlijn twee keer urenlang stil door storing

De Noord/Zuidlijn is vanmorgen twee keer getroffen door een technische storing. Er waren problemen in het verkeersleidingsysteem. Rond 12:30 uur reden de metro's weer.

Dat meldt het GVB. De eerste storing aan het systeem ontstond vanmorgen al rond 8:00 uur. Twee uur later was deze verholpen, maar nadat de eerste metro's weer gingen rijden bleek er wederom problemen met het verkeersleidingsysteem te zijn.

De storing zat in het systeem dat de metrotreinen op afstand van elkaar houdt. Ook waren er met andere systemen van de Noord/Zuidlijn problemen. GVB spreekt van meerdere 'vervolgstoringen'. Rond 12:30 uur werd de Noord/Zuidlijn weer opgestart.

Het openbaarvervoerbedrijf reed tussen Noord en Centraal Station met pendelbussen om reizigers wel op de plek van hun bestemming te krijgen. Omdat het Tweede Kerstdag is, was het minder druk op de stations dan op reguliere dagen. Er was voldoende capaciteit om alle reizigers te vervoeren.