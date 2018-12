Reizigers gedupeerd door storing Noord/Zuidlijn: 'Zolang ik maar niet hoef te lopen'

Reizigers konden vanmorgen door een urenlange storing geen gebruik maken van de Noord/Zuidlijn. 'Er is toch een bus. Zolang ik maar niet hoef te lopen', reageert een man gelaten.

Een andere reiziger is minder blij met de storing: 'Ik moet mijn kind ophalen. Nu hoor ik dat de metro niet rijdt. Dat is klote. Nu moeten we op de bus wachten. Ik moest er eigenlijk om 12:00 uur zijn. Ik hoop dat ik het haal. Dit hoor je toch niet te hebben Tweede Kerstdag.'

Vanwege de storing werden er pendelbussen ingezet. 'Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Ik heb nog geen klachten gehad', zegt een buschauffeur. Een echtpaar: 'Het is heel vervelend. We moeten dus met de bus. Er staat niemand om dat te vertellen. Het is wel een beetje slordig.'

Inmiddels is de storing weer voorbij. De metro's rijden mogelijk nog wel enige tijd met vertraging.