Oud-medewerkers MC Slotervaart blikken terug: ‘Een litteken dat langzaam moet slijten’

Twee maanden geleden, op 25 oktober, werd het MC Slotervaart failliet verklaard. Na 43 jaar viel het doek voor het voormalige Slotervaartziekenhuis. Roos Blom, van de ondernemingsraad, en doktersassistent Claudia Mertens blikken samen terug op het faillissement en kijken vooruit naar 2019.

Paniek, verslagenheid, ontreddering, verbazing, shock. Woorden schieten tekort als Claudia en Roos proberen te beschrijven hoe zij het nieuws over het faillissement tot zich namen. De realisatie is er dan ook nog lang niet. 'Sommige mensen schreeuwden, andere huilden, het was een idiote dag. Allemaal oude mensen die met hun plastic zakjes in hun rolstoelen zaten en weggevoerd werden', blikt Roos terug op de dag.

Claudia, 21 jaar werkzaam bij het MC Slotervaart, neemt een kijkje door het raam bij haar oude werkplaats in de polikliniek. 'Alsof we zijn weggerend van een ramp, alles staat er nog; de koekjestrommel, de tijdschriften...'

Kwaliteit van zorg

De oud-medewerkers zijn het ziekenhuis ook dankbaar. Roos Blom vindt het daarom vervelend dat er nu 'met modder wordt gegooid'. Zij krijgt het gevoel dat zij moet opkomen voor 'haar Slootje', want zo slecht was het er helemaal niet volgens Roos. 'Met de kwaliteit van de zorg was niets mis', benadrukt zij.

Over het randje

'Verzekeraars waar je je niet moet verzekeren mensen! De grote kartels', waarschuwt Roos Blom. Het was volgens haar de zorgverzekeraar die het ziekenhuis over het randje heeft geduwd. Zij besloten niet door te gaan met het ziekenhuis. Roos vindt dat ze daardoor niet de tijd hebben gekregen om het af te bouwen, waarbij goede patiëntenzorg gewaarborgd zou blijven.

Solliciteren

Wat de toekomst zal brengen weten de oud-medewerkers niet precies. Claudia zit momenteel in de WW en moet daarom verplicht solliciteren. 'Heel wrang', zegt ze. In de toekomst wil zij in ieder geval niet meer zulk intensief contact hebben met haar patiënten. 'Ik heb er toch wel een beetje een trauma door opgelopen.'

Het is volgens Roos moeilijk om nu over te gaan tot de orde van de dag: 'Het is een litteken dat langzaam moet slijten.'