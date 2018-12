Amsterdam in 2018: 'Lerarentekort is op te lossen met minder scholen'

AT5 werpt deze week vanuit het Moco Museum een blik op het afgelopen jaar. Hoe beleefden Amsterdammers 2018? Wat was het belangrijkste nieuws? En hoe is de stad het afgelopen jaar veranderd?

In aflevering 3 schuiven NRC-columniste Clarice Gargard en onderwijswethouder Marjolein Moorman aan. Met hen praat presentator Waldy van Geenen over de ondergewaardeerde helden van het onderwijs, zwarte helden én over superhelden.



Lerarentekort

Hét hoofdpijndossier voor Moorman is het alsmaar groeiende tekort aan docenten in de stad. Op dit moment zijn er tweehonderd leraren te weinig, 'en de prognoses zijn dat dit aantal toe gaat nemen', aldus Moorman. Een mogelijke oplossing voor het probleem is, opvallend genoeg, minder scholen. 'We hebben veel kleine scholen in Amsterdam. Twintig procent van de basisscholen bevindt zich bijvoorbeeld onder de opheffingsnorm en is dus eigenlijk te klein om goed te kunnen draaien.'

'Onderwijs moet uiteindelijk de grote gelijkmaker zijn', stelt Moorman. Dat dit nu niet zo is, is al jaren aan de gang, meent Gargard. 'Maar dat betekent niet dat we moeten stoppen met er over praten.'

Amsterdam in 2018

