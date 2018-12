Tweede kerstdag: uitbuiken in het Amsterdamse Bos

De hond uitlaten of gewoon een lekker rondje lopen in het Amsterdamse Bos. Veel Amsterdammers zochten op hun vrije dag het natuurgebied op.

De eerste Kerstdiners zitten er alweer op en er is flink genoten. 'We hebben de barbecue aangestoken, erg goed gelukt', aldus een wandelaar. Voor veel kinderen is het kerstdiner een moment om iets nieuws te proberen, zoals konijn. 'Dat vond hij eigenlijk heel zielig', zegt zijn moeder lachend.



Ook toeristen bezoeken het bos: 'We zijn hier speciaal voor de geitenboerderij', zegt een Braziliaanse man. Een andere Engelse vrouw is op familiebezoek in Amsterdam-West en heeft 'Hollandse pot' gegeten: gevulde kalkoen.



Maar niet iedereen is in de kerstsfeer. 'Ik heb wel lekker gegeten, maar ik ben niet van het overdadig eten en feesten. Gewoon lekker normaal doen.' Ook anderen hebben nu wel genoeg gehad van Kerst: 'Ik ga niet naar een kerstfilm vanavond, dat vind ik altijd van die schijnheilige, vervelende, prietpraat.'