Schaatsen op Museumplein: 'Hoe moet je remmen?!'

Veel mensen gingen vandaag naar buiten om te genieten van hun tweede kerstdag.

Het Museumplein was door de schaatsbaan een populaire plek, vooral voor kinderen. 'Ja, even lekker naar buiten. Het is niet te koud. Dan is schaatsen gewoon een leuke activiteit samen', vertelt een moeder.

AT5 was er vanmiddag live bij. Kijk in de video naar een korte compilatie van de kerstpret op de schaatsbaan.