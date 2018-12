Veel brandschade aan woonboot Weesperzijde

Aan de Weesperzijde heeft vanavond een brand gewoed in een woonboot. De schade is aanzienlijk. Er zijn geen gewonden gevallen.

De boot zelf is behoorlijk beschadigd. Zo is er rook- en waterschade door het blussen, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De bewoners waren zelf niet thuis. Er is daarom niemand gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan en wordt er bekeken of de boot nog bewoonbaar is en de bewoners er vannacht kunnen verblijven.