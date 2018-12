Muziekwinkel Dirk Witte vertrekt na 80 jaar uit Amsterdam: 'Ik wil niet aan toeristen verkopen'

Na tachtig jaar verlaat muziekwinkel Dirk Witte aan de Vijzelstraat de stad. Vanwege strengere regels voor automobilisten, waardoor klanten de winkel moeilijker weten te vinden, en het toenemend aantal toeristen gaat de eigenaar zijn geluk nu elders beproeven.

Het eigenaarschap van de winkel gaat al drie generaties over van vader op zoon in de familie Witte. Een begrip in de Vijzelstraat, waar ook de Straten van Amsterdam al eens aandacht aan besteedde.

Strengere regels

'Dit is mijn opa. En dit is mijn vader, samen met zijn broer, die jarenlang de winkel hebben gerund', laat Barry zien. Na acht decennia verlaat de winkel nu Amsterdam. Reden: door strengere regels voor auto's is de winkel moeilijker bereikbaar geworden.

Het vertrek van de winkel is een droevig bericht voor vaste klanten als Bas Fortgens. 'Mijn muzikale carrière is eigenlijk hier bij Dirk Witte begonnen. Als jongetje van vijftien liep ik hier de winkel binnen. De opa van Barry zat hier toen. Toen kocht ik mijn eerste gitaar. Dat is nu al veertig jaar geleden', vertelt hij.

Toeristen als doelgroep

En toeristen vindt Barry geen fijne doelgroep: 'Dan verkoop ik heel veel ukulele's en t-shirts. Dat is mijn vak niet, daar word ik niet gelukkig van. Je hebt ook een winkel en een baan waarbij je een stukje passie door moet geven. En daar voel ik dat niet in.'

Utrecht

Voor liefhebbers van de winkel is er nog wel een lichtpuntje: de winkel gaat niet helemaal weg, maar verplaatst naar Utrecht. 'Het is een groot gemis, omdat de familie Witte hier al heel lang zit', zegt Barry. 'Dus het stukje dat mijn opa begonnen is, dat ga ik nu opgeven. Ik denk dat dat het emotioneelste is.'

Voor zijn vaste klant Bas is dat in ieder geval geen probleem: 'Dan maar naar Utrecht. Dat heb ik er heel graag voor over.'