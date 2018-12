Geen Amsterdamse snelwegen in file top 10

Rond de stad stonden dit jaar, in vergelijking met de rest van het land, relatief weinig files.

Dat blijkt uit de file top 10 van de ANWB. Geen enkel traject ligt in de buurt van de stad. Ook het totaal aantal files bleef in de provincie Noord-Holland vrijwel gelijk ten opzichte van vorig jaar. Dit terwijl het aantal files in het hele land met ongeveer twintig procent steeg.

De meeste files stonden dit jaar op de A27 tussen Lexmond en Werkendam. Daarna volgt de A4 tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude en daarna de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude.

Het totale aantal files steeg in het hele land onder meer door de vele regenbuien en een aantal ernstige ongelukken. Ook zorgden bermbranden en recreatieverkeer in de zomer voor vertraging.

De drukste spitsen in de ochtend zijn op maandag en dinsdag en in de avond op dinsdag en donderdag.